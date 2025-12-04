0

«Хаас» покажет ливрею-2026 23 января

«Хаас» поделился планами по презентации расцветки.

Американская команда продемонстрирует ливрею болида на сезон-2026 в онлайн-режиме 23 января – перед закрытыми тестами «Формулы-1», которые состоятся в Барселоне 26-30 января.

Машина на следующий год получила индекс VF-26.

Гоночное подразделение «Тойоты» станет титульным спонсором «Хааса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Хаас»
logoФормула-1
logoХаас
тесты Формула-1
Барселона-Каталония
Главные новости
Андреа Стелла: «Было любопытно дать Пиастри попробовать догнать Ферстаппена. В какой-то степени это было в интересах Норриса»
1 минуту назад
Макс Ферстаппен: «Завоевание первого титула – это всегда очень эмоциональный момент. Надеюсь, Норрис хорошо отпразднует с командой и семьей»
7 минут назад
Фернандо Алонсо о Норрисе, Ферстаппене и Пиастри: «Все трое – чемпионы, лишь один мог победить»
22 минуты назад
Шарль Леклер: «Не ожидал, что в гонке будем настолько быстры»
27 минут назад
Макс Ферстаппен: «Мы никогда не прекращали попыток догнать конкурентов. Это было круто, я получил удовольствие»
29 минут назад
Оскар Пиастри о чемпионстве Норриса: «Сезон получился хорошим для нас обоих. Говорю это как тот, кто не выиграл титул»
35 минут назад
Гельмут Марко: «Здорово, что Ферстаппен выиграл больше всех гонок, но через 10 лет все будут помнить только чемпиона»
45 минут назад
Зак Браун: «Пиастри – будущий чемпион мира»
сегодня, 16:22
Ферстаппен впервые стал вице-чемпионом, 3-е место Пиастри – лучший результат в карьере
сегодня, 16:14
Ладно Норрис: «Мне очень комфортно в узком кругу близких людей – родители, друзья, семья, люди с которыми я вырос. И я могу сказать, что сегодня мы стали чемпионами мира»
сегодня, 16:12
Последние новости
