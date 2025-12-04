«Хаас» покажет ливрею-2026 23 января

«Хаас» поделился планами по презентации расцветки.

Американская команда продемонстрирует ливрею болида на сезон-2026 в онлайн-режиме 23 января – перед закрытыми тестами «Формулы-1», которые состоятся в Барселоне 26-30 января.

Машина на следующий год получила индекс VF-26.

Гоночное подразделение «Тойоты» станет титульным спонсором «Хааса»