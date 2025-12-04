Юки Цунода: «Я еще не закончил. Жизнь полна испытаний, и это – мое»

Цунода прокомментировал уход из «Ред Булл» и «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода высказался в соцсетях после новости о потере места в «Формуле-1».

В 2026 году Цуноду заменит Изак Аджар из «Рейсинг Буллз», японец станет запасным в австрийской команде.

«Я еще не закончил.

Было невероятно тяжело узнать о том, что у меня не будет кокпита на сезон-2026, однако я полон решимости трудиться как никогда упорно на должности тест- и резервного пилота «Ред Булл», чтобы развиваться вместе с командой и доказать, что я заслуживаю места на решетке.

Жизнь полна испытаний, и это – мое. Оно не остановит меня на пути к тому, чтобы стать настолько хорошим гонщиком «Ф-1», насколько позволяет мой потенциал», – написал Юки.

