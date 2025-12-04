Гоночное подразделение «Тойоты» станет титульным спонсором «Хааса»
«Хаас» объявил о расширении сотрудничества с «Тойотой» с 2026 года.
Гоночное подразделение японского производителя – Toyota Gazoo Racing (TGR) – станет титульным спонсором команды. Американский коллектив будет выступать как TGR Haas F1 Team.
Техническое партнерство «Хааса» и «Тойоты» началось в октябре 2024 года.
С 2023 года титульным спонсором команды была компания MoneyGram.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Хаас»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости