«Макларен» на 0,2 секунды быстрее соперников перед стартом сезона по версии Кравица, «Ред Булл» – 4-й, «Уильямс» – 5-й

Кравиц поделился раскладами в «Ф-1» по итогам тестов.

Журналист Sky Sports Тед Кравиц составил свой рейтинг силы команд перед стартом сезона-2025, взяв за основу выступления на тестах в Бахрейне.

Эксперт отметил, что «Макларен», вероятно, сделал бы дубль, если бы Гран-при Бахрейна проходил завтра.

«Консенсус состоит в том, что [«Макларен»] быстрее остального пелотона на две десятые с круга», – добавил Кравиц.

«Феррари » и «Мерседес» находятся практически на одном уровне, «Ред Булл» немного отстает («но зависит от того, кто пилотирует болид «Ред Булл»). «Уильямс » стал пятой командой по скорости, «Заубер» остался на последней строчке.

Рейтинг команд перед стартом сезона-2025 (Тед Кравиц)

1. «Макларен»

2. «Феррари»

3. «Мерседес»

4. «Ред Булл»

5. «Уильямс»

6. «Альпин»

7. «Хаас»

8. «Астон Мартин»

9. «Рейсинг Буллз»

10. «Заубер»

Сводные результаты тестов «Ф-1»: лучшее время у Сайнса, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

«Мерседес» – лучшая команда тестов «Ф-1» по километражу, «Ред Булл» – худшая