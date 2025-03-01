«Макларен» на 0,2 секунды быстрее соперников перед стартом сезона по версии Кравица, «Ред Булл» – 4-й, «Уильямс» – 5-й
Журналист Sky Sports Тед Кравиц составил свой рейтинг силы команд перед стартом сезона-2025, взяв за основу выступления на тестах в Бахрейне.
Эксперт отметил, что «Макларен», вероятно, сделал бы дубль, если бы Гран-при Бахрейна проходил завтра.
«Консенсус состоит в том, что [«Макларен»] быстрее остального пелотона на две десятые с круга», – добавил Кравиц.
«Феррари» и «Мерседес» находятся практически на одном уровне, «Ред Булл» немного отстает («но зависит от того, кто пилотирует болид «Ред Булл»). «Уильямс» стал пятой командой по скорости, «Заубер» остался на последней строчке.
Рейтинг команд перед стартом сезона-2025 (Тед Кравиц)
1. «Макларен»
2. «Феррари»
3. «Мерседес»
4. «Ред Булл»
5. «Уильямс»
6. «Альпин»
7. «Хаас»
8. «Астон Мартин»
9. «Рейсинг Буллз»
10. «Заубер»
Сводные результаты тестов «Ф-1»: лучшее время у Сайнса, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й
«Мерседес» – лучшая команда тестов «Ф-1» по километражу, «Ред Булл» – худшая
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий