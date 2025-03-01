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«Макларен» – быстрейшая команда по квалификационному и гоночному темпу, «Ред Булл» опережает «Мерседес» (сайт «Ф-1»)

«Ф-1» проанализировала данные с тестов и назвала лучшие команды.

Сайт «Формулы-1» поделился информацией о квалификационной и гоночной скорости команд на основе анализа предсезонных тестов в Бахрейне.

В данный момент «Макларен» опережает «Феррари» на 0,21 секунды с круга с низкой топливной загрузкой и на 0,15 – на длинных отрезках. «Ред Булл» – третья команда по обоим показателям, «Мерседес» – четвертая. «Уильямс» близок к топ-4 по квалификационному темпу, но не по гоночному.

Эксперты сайта анализировали скорость с учетом условий на трассе. В частности, «Макларен», «Феррари» и «Мерседес» проводили гоночные отрезки на одинаковых комплектах шин и в одно и то же время, что позволило сравнить команды напрямую.

«Как всегда, глупо делать далеко идущие выводы из итоговой классификации. Но, исходя из данных и общения с командами, похоже, сезон может стать одним из плотнейших, если не плотнейшим, в истории «Ф-1», – пояснил Лоренс Барретто.

Квалификационная скорость команд на тестах «Ф-1» в Бахрейне (сайт «Ф-1»)

1. «Макларен»

2. «Феррари» +0,21 секунды с круга

3. «Ред Булл» +0,33

4. «Мерседес» +0,44

5. «Уильямс» +0,53

6. «Альпин» +0,78

7. «Рейсинг Буллз» +1,08

8. «Астон Мартин» +1,09

9. «Заубер» +1,21

10. «Хаас» +1,28

Гоночная скорость команд на тестах «Ф-1» в Бахрейне (сайт «Ф-1»)

1. «Макларен»

2. «Феррари» +0,15

3. «Ред Булл» +0,21

4. «Мерседес» +0,23

5. «Уильямс» +0,62

6. «Рейсинг Буллз» +0,78

7. «Хаас» +0,83

8. «Альпин» +0,98

9. «Заубер» +1,02

10. «Астон Мартин» +1,62

«Макларен» на 0,2 секунды быстрее соперников перед стартом сезона по версии Кравица, «Ред Булл» – 4-й, «Уильямс» – 5-й

Сводные результаты тестов «Ф-1»: лучшее время у Сайнса, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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