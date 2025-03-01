Сводные результаты тестов «Ф-1»: лучшее время у Сайнса, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

«Уильямс» оказался быстрейшим по итогам предсезонных тестов «Ф-1».

Карлос Сайнс показал лучшее время за три дня заездов в Бахрейне. Пилоты «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер стали вторым и третьим – они, как и гонщик «Уильямса», проехали быстрейшие круги во второй день.

17 из 20 пилотов провели свои лучшие попытки на шинах C3, а Алекс Албон («Уильямс»), Изак Аджар («Рейсинг Буллз») и Эстебан Окон («Хаас») – на более мягких C4.

Формула-1

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

26-28 февраля 2025 года

Сводная таблица

1. Карлос Сайнс («Уильямс») – 1.29,348 (2-й день, шины C3)

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,031 (2-й, C3)

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,083 (2-й, C3)

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,197 (3-й, C3)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,218 (3-й, C3)

6. Алекс Албон («Уильямс») +0,302 (3-й, C4)

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,436 (2-й, C3)

8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,592 (3-й, C3)

9. Пьер Гасли («Альпин») +0,692 (3-й, C3)

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,881 (2-й, C3)

11. Лиам Лоусон («Ред Булл») +0,904 (2-й, C3)

12. Джек Дуэн («Альпин») +1,020 (2-й, C3)

13. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1,149 (3-й, C3)

14. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,327 (2-й, C4)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,352 (2-й, C3)

16. Эстебан Окон («Хаас») +1,380 (3-й, C4)

17. Ландо Норрис («Макларен») +1,534 (2-й, C3)

18. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,709 (2-й, C3)

19. Нико Хюлькенберг («Заубер») +2,109 (2-й, C3)

20. Оливер Бермэн («Хаас») +3,013 (3-й, C3)

Хроника тестов: у «Феррари» и Хэмилтона проблемы, «Мерседес» – лидер финального дня