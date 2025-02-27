Льюис Хэмилтон: «Могу выступать в «Ф-1» до 50 лет»
40-летний пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон порассуждал о потенциальном уходе из «Формулы-1».
«Могу сказать, что даже не думаю об уходе. Я могу выступать тут до 50 лет, кто знает», – заявил семикратный чемпион мира.
Хэмилтон считает себя и Шарля Леклера сильнейшей парой гонщиков в «Формуле-1» и утверждает, что соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена, «безусловно», можно победить.
Льюис также поделился ожиданиями от работы в новой команде:
«Я точно знаю, где путеводная звезда. Я знаю, куда надо двигаться. Я знаю, как туда добраться. Путь далекий, добраться будет тяжело, но я знаю, что у меня есть все составляющие, все люди, потрясающая команда вокруг меня.
Так что вопрос в желании. А я не могу передать, насколько хочу этого».
Льюис Хэмилтон: «Не сравнивайте меня ни с кем – я первый и единственный черный гонщик «Ф-1». Не отвечаю пожилым белым мужчинам, комментирующим мою карьеру»
Первые откровения Хэмилтона в «Феррари»: нашел вещи важнее 8-го титула и вторую молодость
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий