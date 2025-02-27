Льюис Хэмилтон: «Могу выступать в «Ф-1» до 50 лет»

Хэмилтон допустил, что проведет в «Ф-1» еще десять лет.

40-летний пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон порассуждал о потенциальном уходе из «Формулы-1».

«Могу сказать, что даже не думаю об уходе. Я могу выступать тут до 50 лет, кто знает», – заявил семикратный чемпион мира.

Хэмилтон считает себя и Шарля Леклера сильнейшей парой гонщиков в «Формуле-1» и утверждает, что соперника из «Ред Булл » Макса Ферстаппена , «безусловно», можно победить.

Льюис также поделился ожиданиями от работы в новой команде:

«Я точно знаю, где путеводная звезда. Я знаю, куда надо двигаться. Я знаю, как туда добраться. Путь далекий, добраться будет тяжело, но я знаю, что у меня есть все составляющие, все люди, потрясающая команда вокруг меня.

Так что вопрос в желании. А я не могу передать, насколько хочу этого».

Льюис Хэмилтон: «Не сравнивайте меня ни с кем – я первый и единственный черный гонщик «Ф-1». Не отвечаю пожилым белым мужчинам, комментирующим мою карьеру»

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