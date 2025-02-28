Тото Вольфф о борьбе с руганью в «Ф-1»: «Нельзя позволять себе оскорблять кого-либо – будь то сотрудник твоей команды или соперник на трассе»

Вольфф против ругани в «Ф-1» – но не хочет запрета радиопереговоров.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал, что выступает на стороне ФИА в вопросе борьбы с использованием нецензурных выражений на официальных мероприятиях:

«У нас все-таки «спорт джентльменов», высокотехнологичное соревнование, мы должны соответствовать. Я считаю, что «Формула-1 » отличается от других массовых, популярных видов спорта.

Например, для меня регби – более утонченный вид спорта, и там никто и никогда даже слова не скажет официальному представителю. Так что да, я не думаю, что мы в «Ф-1» должны ругаться в адрес официальных лиц, это уж точно.

И поэтому ФИА должна защищать этот вопрос, для меня это очевидно. Для меня главное – это уважение к соперникам, уважение к официальным лицам. Нельзя позволять себе оскорблять кого-либо – будь то сотрудник твоей команды или соперник на трассе».

При этом Вольфф не поддерживает идею запрета вывода радиопереговоров в эфир трансляций и тем более запрет гонщикам ругаться по ходу Гран-при:

«Мы бы не хотели заглушать гонщиков и их эмоции. Если мы находимся на официальной пресс-конференции, если у тебя берут интервью – это совсем другие условия и обстоятельства. Но когда гонщик находится за рулем болида, если он никого не оскорбляет, я бы оставил все как есть. Но это мое личное мнение».

Профсоюз пилотов «Ф-1» бунтует против босса мировых гонок. Чем они недовольны?