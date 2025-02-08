Берни Экклстоун: «Хэмилтон не протянет два сезона в «Феррари»

Экклстоун предрек досрочный разрыв Хэмилтона и «Феррари».

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун полагает, что Льюис Хэмилтон не добьется успеха в «Феррари».

«Не думаю, что в «Феррари» Льюис будет получать такое же внимание. Во-первых, команда довольна Шарлем Леклером , его напарником. Леклер говорит на их языке, так что о нем будут заботиться. Даже если Льюис будет выступать хорошо, у него все равно будет множество врагов, ведь он прибыл так внезапно.

Возраст? У меня есть теория по этому поводу. Дело не в возрасте пилота, а в том, как долго он занимается одним и тем же делом. И я думал о Льюисе: «Он устал. Он потерял мотивацию». Если бы он не выиграл ни одного титула, может, ситуация сложилась бы иная, ведь тогда было бы стремление завоевать чемпионство. Но у него их семь», – заявил Экклстоун.

94-летний британец считает страсть своего соотечественника к моде и музыке слабым местом:

«Льюис подает себя так, что его можно не любить. Как человек, который выиграл несколько титулов, у которого есть кое-какие доллары в банке, может одеваться так, как одевается он? Я не фанат подобного.

У него большой гонщицкий талант. Настолько ли он большой, как считается? Нет, но его все равно достаточно, чтобы выигрывать гонки. Не знаю, почему он занимается всей этой чепухой. Ему нужно уйти из музыкального бизнеса и чего бы то ни было еще».

Наконец, Берни отреагировал на то, что 40-летний Хэмилтон должен по контракту провести в «Феррари» по меньшей мере два сезона:

«Он столько не протянет. Пьеро Феррари , который его привел, до сих пор считает, что поступил правильно. Надеюсь, это так. Надеюсь, они не поспешили, чтобы потом пожалеть».

Инсайды о «Феррари» при Хэмилтоне. Он теперь №1? А что Леклер? Болид ускорили на секунду?

Все зарплаты гонщиков «Ф-1»: треть банка зарабатывает пара из «Феррари»