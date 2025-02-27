На тестах в Бахрейне дождь, «Хаас» выехал на промежуточных шинах
В Бахрейне идет дождь во время предсезонных тестов «Формулы-1» 2025 года.
«Хаас» и «Астон Мартин» – единственные команды, заказавшие промежуточные или дождевые шины.
Эстебан Окон выехал на трассу на промежуточных покрышках.
За ходом заездов можно следить на странице онлайна:
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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