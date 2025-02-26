Джордж Расселл о перебоях в работе электричества на тестах в Бахрейне: «Не сразу осознал, что на пит-лейн нигде не горит свет»

Расселл удивлен проблемам с электричеством на тестах.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал ситуацию, которая сложилась в первый день тестов в Бахрейне. Примерно за 2 часа до конца сессии на автодроме пропало электричество. В связи с чем сессия была остановлена красными флагами.

Какие-то системы работают, однако на трассе не работает освещение, в боксах команд также нет питания. В итоге проблема была устранена примерно за полчаса.

«Я вернулся в боксы и подумал: «Стало очень уж темно. Наверное, мне нужно поменять визор на шлеме (на более прозрачную версию)». И только потом я осознал, что на пит-лейн нигде не горит свет. Думаю, случившееся вызвало бы большую суматоху, если бы это произошло на час позже, уже после захода солнца, когда совсем стемнеет», – рассказал Расселл .

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