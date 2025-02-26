Зак Браун: «Должны предоставить Норрису и Пиастри машину, способную выиграть чемпионат, а дальше все будет зависеть от них самих»
В «Макларене» не планируют использовать командную тактику.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что Ландо Норрис и Оскар Пиастри могут свободно бороться друг с другом на трассе, и что команда не планирует разделение на «первого» и «второго» номера.
«Мы должны предоставить нашим гонщикам машину, способную выиграть чемпионат, а дальше все будет зависеть от них самих.
Норрис и Пиастри знают правила поведения на трассе. Как и всегда, наша позиция ясна и прозрачна. Ребята могут свободно бороться друг с другом», – рассказал Браун.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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