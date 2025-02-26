Зак Браун: «Должны предоставить Норрису и Пиастри машину, способную выиграть чемпионат, а дальше все будет зависеть от них самих»

В «Макларене» не планируют использовать командную тактику.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун заявил, что Ландо Норрис и Оскар Пиастри могут свободно бороться друг с другом на трассе, и что команда не планирует разделение на «первого» и «второго» номера.

«Мы должны предоставить нашим гонщикам машину, способную выиграть чемпионат, а дальше все будет зависеть от них самих.

Норрис и Пиастри знают правила поведения на трассе. Как и всегда, наша позиция ясна и прозрачна. Ребята могут свободно бороться друг с другом», – рассказал Браун.

Онлайн тестов «Ф-1»: все внимание – к Хэмилтону в «Феррари»