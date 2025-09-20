  • Спортс
  • Фернандо Алонсо: «Болид «Макларена» 2007 года можно было бы описать как «анти-Фернандо»
3

Фернандо Алонсо: «Болид «Макларена» 2007 года можно было бы описать как «анти-Фернандо»

Алонсо назвал болид, который ему не подходил.

Пилот «Астон Мартин» рассказал о случае из своей карьеры, когда ему было трудно управлять болидом.

«Вероятно, были [такие машины, которые не подходили моему пилотажному стилю], но это бесполезное оправдание. Нужно адаптироваться, ведь машины и правила меняются.

Если не вдаваться в подробности, то сразу после второго титула в 2007-м я получил [в «Макларене»] болид, который можно было бы описать как «анти-Фернандо».

У нас были шины «Бриджстоун» – такие же, как те, что использовали тогда в GP2 [нынешней «Ф-2»]. Так что все пилоты, которые перешли из GP2, внезапно показали очень хороший темп (в том числе тогдашний напарник Алонсо – Льюис Хэмилтон – Спортс”).

Сегодня многие говорят о работе с шинами «Пирелли» на прогревочном круге. Тогда шины прогревались совершенно по-другому – здесь было очень много неизвестного. Я испытывал трудности на протяжении нескольких лет, но что есть, то есть», – рассказал Алонсо.

Фернандо Алонсо: «Если машина будет хорошей, то сезон-2026 станет для меня последним»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AS
