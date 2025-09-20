Ландо Норрис о свисте в Монце: «Не нравится, когда меня недолюбливают. Хочу, чтобы меня считали хорошим парнем»

Норрис прокомментировал свист фанатов на подиуме в Монце.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис сообщил, как воспринял звуки неодобрения со стороны тифози на награждении после Гран-при Италии.

«Приятным это не назовешь, но я не сильно переживал. Обычно итальянские болельщики относились ко мне очень хорошо», – сообщил Ландо перед Гран-при Азербайджана .

У британского пилота в шутку спросили, нравится ли ему имидж плохого парня.

«Это не имидж плохого парня. Я ничего не сделал, это даже было не мое решение (смеется).

Откровенно говоря, мне не нравится, когда меня недолюбливают. Я хочу, чтобы меня считали хорошим парнем, приятным парнем. Всем не угодишь, и я постепенно смирился с этим. Я всегда хочу оставить о себе хорошее впечатление, для меня это важно», – ответил Норрис.

Ландо также высказался о том, почему «Макларену» удается избежать вражды между напарниками, сражающимися за титул, как неоднократно случалось в прошлом:

«Считаю, дело в сочетании пилотов, а также в том, как руководят командой. Безусловно, есть более эгоистичные гонщики, которые не согласятся с таким подходом, и это абсолютно нормально».

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

«Моему безбашенному отморозку с Ибицы!» Норрис погонял с чемпионом MotoGP