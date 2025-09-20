13

Фернандо Алонсо: «У меня никогда не было быстрой машины»

Алонсо объяснил необычность своей статистики отсутствием быстрой машины.

Пилот «Астон Мартин» прокомментировал свою статистику: у испанца больше побед, чем поулов – 32 против 22.

«У меня больше побед, чем поулов, потому что у меня никогда не было быстрой машины. Болид – самое главное для поула. Без перегрузки топливом и на свежих шинах поул обычно уходит быстрейшей машине. А у меня очень редко был быстрейший болид.

В воскресенье важны другие факторы: нужно хорошо провести старт, сберечь шины, выбрать правильные моменты для атак и защиты, провести вовремя пит-стопы… Здесь я добился наибольшего успеха. Хотя я бы предпочел не выжимать максимум, а получить самую быструю машину и стать самым скучным пилотом в мире. Но вместо этого в воскресенья мне приходилось что-то придумывать.

Я не считаю себя экспертом по субботам или по воскресеньям, но я предпочитаю выкладываться больше в гонках, чем в квалификациях. Очки выдают за воскресенье – именно здесь я стараюсь показывать отличный темп», – сказал Алонсо.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AS
