Марио Андретти: «Херта – отличный кандидат для «Кадиллака»

Андретти считает Херту подходящим кандидатом для «Кадиллака».

Чемпион «Формулы-1» 1978 года и директор «Кадиллака» Марио Андретти поделился планами на формирование состава пилотов команды.

«Кадиллак» станет 11-й командой «Формулы-1» и начнет выступать в чемпионате с 2026 года.

По словам Андретти, одним из очевидных кандидатов он видит звезду «Индикара» Колтона Херту .

«Колтон Херта (тренировался на «формульной» технике) с самого начала своей карьеры. Как вы знаете, он начинал свой путь в «Формуле-3» и так далее, выступал вместе с Ландо Норрисом, у него была пара тестов за рулем болида «Формулы-1».

Зак Браун организовал для него хорошие тесты в Португалии. Вы сами можете почитать, что о тестах потом рассказывал Андреа Стелла. При том, что Андреа – такой человек, который всегда называет вещи своими именами и говорит все как есть. Так что да, Херта – отличный кандидат для «Кадиллака». Да, конечно, ему еще предстоит многое доказать, но ставка на него, на мой взгляд, будет хорошим выбором.

О выборе будущего состава пилотов нужно думать ежедневно. Думаю, официально команда определится с составом пилотов на сезон-2026 к середине года. И, да, разумеется, мы изучаем каждый аспект.

Ясно, что наша цель – наличие хотя бы одного американского гонщика, а его напарником должен быть гонщик с богатым опытом выступлений в «Формуле-1», – рассказал Андретти.

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