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Йос Ферстаппен заявил, что Макс больше не будет участвовать в шоу в Англии: «Ты продвигаешь «Ф-1», а тебя освистывают»

Ферстаппен проигнорирует мероприятия «Ф-1» в Англии из-за фанатов.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен сообщил, что после первой в истории общей презентации ливрей его сын Макс Ферстаппен не собирается возвращаться в столицу Великобритании ради участия в шоу.

Четырехкратному чемпиону мира не понравилось, что его и босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера освистали болельщики в Лондоне.

«Сам по себе формат разумный, но то, что произошло с «Ред Булл» – безобразие. Кристиана Хорнера освистали, Макса тоже. Слушайте, ты продвигаешь «Формулу-1», а тебя освистывает публика. Не считаю, что это приемлемо.

Я понимаю – Макс единственный, кто заставляет вспылить этих англичан, кто говорит все как есть. Но я не думаю, что это приемлемо. Очень разочаровывает, что такое произошло.

Нет, у Макса нет желания [участвовать в шоу в будущем], чтобы тебя освистывали 25 000 человек. Он также говорит: «Если такое будет в Англии в следующем году, меня там точно не увидят».

Ты здесь ради того, чтобы продвигать спорт и демонстрировать новые расцветки болидов, и, если происходит такое буйство, вопрос в том, что делать. Он в любом случае должен быть готовым к подобным мероприятиям, но потом сталкивается со свистом. Я считаю, нужен жесткий подход, потому что такое поведение не должно быть частью нашего спорта», – сказал Йос RaceXpress.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoЙос Ферстаппен
logoКристиан Хорнер
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
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