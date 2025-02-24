Фредерик Вассер: «Хэмилтон идеально подходит сегодняшней «Феррари»

Хэмилтон превосходно вольется в «Феррари», заверил босс команды.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер проанализировал гоночные качества Льюиса Хэмилтона .

«Он показал в Абу-Даби , что скорость есть, стартовав из хвоста и финишировав четвертым после обгона Расселла на последнем круге. У меня не было сомнений и до этого», – заявил менеджер.

Вассер признал, что гонщик сильно изменился с того момента, когда они вместе завоевали титул в GP2:

«Он не тот же – он стал на 20 лет старше с тех пор, как мы впервые встретились! Все люди меняются, прибавляют, развиваются. Безусловно, он стал гораздо более зрелым пилотом, куда более опытным, и он идеально подходит команде сегодня.

Именно к такому я стремился – я считаю, это идеальное сочетание для команды, для меня, для Шарля [Леклера]».

Льюис Хэмилтон: «Леклер более зрелый, чем был я в 27 лет. Будет непросто победить Шарля у него дома»

Шарль Леклер: «У нас с Хэмилтоном очень похожи стили пилотажа, но мы одеваемся совсем по-разному»