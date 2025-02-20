Льюис Хэмилтон: «Леклер более зрелый, чем был я в 27 лет. Будет непросто победить Шарля у него дома»
Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон вспомнил Гран-при Бахрейна-2019 – тогда британец уже высказывался о перспективах Шарля Леклера.
Леклер, проводивший второй этап за Скудерию, завоевал поул и ехал к победе, однако финишировал третьим из-за проблем с мотором. Хэмилтон, выступавший за «Мерседес», выиграл гонку.
«У нас с Шарлем отличные отношения. Я просто наблюдаю за тем, как он работает. Он большой, большой профессионал. Видно, что его любят в команде, он хорошо в нее встроен. Это суперкомфортная ситуация: он просто запрыгивает в болид и сразу показывает скорость.
Он очень быстрый, и я прекрасно это понимаю. Вы видели его квалификации – он собирает отличные круги.
Много лет назад в Бахрейне я говорил, что его ждет большое будущее. Шарлю всего 27 лет. Он очень зрелый для 27-летнего – пожалуй, более зрелый, чем был я в 27. Естественно, будет непросто победить его, особенно у него дома.
Но мы будем работать вместе, сотрудничать, чтобы болид и команда двигались в верном направлении. И будем выдавать прекрасные гонки, надеюсь», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».
Шарль Леклер о Хэмилтоне: «Самый сложный вызов в моей карьере. Не думаю, что возраст сыграет в мою пользу – Льюис в отличной форме»
Льюис Хэмилтон: «Вопрос не в восьмом титуле, а в первом с «Феррари». Не думаю, что буду готов уйти после этого»
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