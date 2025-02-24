Джонни Херберт: «Дуэн моргнуть не успеет, как покинет «Альпин», если не будет давать результат»
Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт прокомментировал потенциальную замену Джека Дуэна на Франко Колапинто в «Альпин» по ходу сезона-2025.
«Полагаю, Джек Дуэн уже думает, что его дни сочтены, и, когда я общаюсь с людьми, у них абсолютно такое же ощущение. Дуэн должен давать результат, а, если не получится это делать на фоне Пьера Гасли – я знаю Флавио Бриаторе очень хорошо, Дуэн покинет команду.
Он моргнуть не успеет, как покинет команду. Так что сейчас на него оказывается давление, он должен давать результат.
К сожалению, это часть спорта, особенно «Формулы-1» – путь не всегда устлан розами. На Дуэне огромное давление, но это ожидалось. Надо сесть в болид и принести результат. А Гасли очень комфортно в команде в данный момент. И, конечно, он француз, поэтому пользуется большой поддержкой.
Но теперь слово за Дуэном. Давление огромно, ведь в боксах сидит Франко Колапинто. Он будет мелькать в кадре за спиной Бриаторе. В таких случаях проявляются некоторые элементы сомнения. А сомнение – то, что тебе точно не нужно», – заявил эксперт.
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