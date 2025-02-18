Джек Дуэн о Колапинто: «В «Ф-1» всегда давление, буду им наслаждаться»

Дуэн спокойно воспринял новость о приходе Колапинто в «Альпин».

Пилот «Альпин» Джек Дуэн ответил, чувствует ли он дополнительное давление после трансфера Франко Колапинто из «Уильямса ».

Считается, что аргентинец, ставший запасным в «Альпин», заменит Дуэна через несколько гонок.

«Нет – мне сказали, он резервный гонщик.

Как бы то ни было, ты один из 20 пилотов «Формулы-1» в мире. Выступая в картинге, «Формуле-3», «Формуле-2», я бы сделал все, чтобы попасть в «Формулу-1», пожертвовал бы всем.

Так что не обязательно дело в каком-то человеке внутри команды, вне ее или любом гонщике, который выступает хорошо – всегда будет давление, ведь это такой беспощадный спорт.

Но каким бы ни было давление, я буду наслаждаться им, принимать его и просто получать удовольствие от своего сезона «Формулы-1», – заявил Джек.

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