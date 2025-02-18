Джек Дуэн о Колапинто: «В «Ф-1» всегда давление, буду им наслаждаться»
Пилот «Альпин» Джек Дуэн ответил, чувствует ли он дополнительное давление после трансфера Франко Колапинто из «Уильямса».
Считается, что аргентинец, ставший запасным в «Альпин», заменит Дуэна через несколько гонок.
«Нет – мне сказали, он резервный гонщик.
Как бы то ни было, ты один из 20 пилотов «Формулы-1» в мире. Выступая в картинге, «Формуле-3», «Формуле-2», я бы сделал все, чтобы попасть в «Формулу-1», пожертвовал бы всем.
Так что не обязательно дело в каком-то человеке внутри команды, вне ее или любом гонщике, который выступает хорошо – всегда будет давление, ведь это такой беспощадный спорт.
Но каким бы ни было давление, я буду наслаждаться им, принимать его и просто получать удовольствие от своего сезона «Формулы-1», – заявил Джек.
Хуан-Пабло Монтойя о замене Дуэна на Колапинто в «Альпин»: «Со стороны создается ощущение, что решение уже принято»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий