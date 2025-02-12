Хуан-Пабло Монтойя о замене Дуэна на Колапинто в «Альпин»: «Со стороны создается ощущение, что решение уже принято»

Монтойя ждет замену Дуэна на Колапинто в «Альпин».

Бывший пилот «Формулы-1» уверен, что Франко Колапинто получит место основного пилота «Альпин» по ходу сезона-2025.

Колапинто перешел в «Альпин» на должность резервного пилота – это случилось уже после того, как французская команда подписала контракт с Джеком Дуэном . Однако в контракте австралийца, по информации нескольких источников, есть пункт о досрочном расторжении после того, как Дуэн проведет за «Альпин» пять гонок в «Формуле-1».

«Трудность ситуации Дуэна в том, что при взгляде со стороны создается ощущение, что решение уже принято. И я думаю, что замена произойдет.

Думаю, в «Формуле-1» увидели, насколько важной для серии может быть популярность Колапинто, и я думаю, что за кулисами руководство «Формулы-1» тоже помогает этому переходу.

И это ведь действительно интересно. Мы говорили о возможностях в «Альпин», о гонщиках из их молодежной системы, гонщиках «Ф-2» и «Ф-3» – причем хороших гонщиках. Франко же был в «Уильямсе», в их молодежной системе, и тут он внезапно получает шанс гоняться сейчас. И ни один из этих пилотов «Ф-2» (из молодежной системы «Альпин ») не получит место, его займет Франко», – рассказал Монтойя .

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