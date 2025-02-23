Команда «Астон Мартин» представила болид 2025 года

В «Астон Мартин» показали изображения нового болида.

Ранее «Астон Мартин » продемонстрировала обновленную ливрею в рамках общего шоу-показа в Лондоне.

Новый болид получил рабочий индекс AMR25.

Выступать за «Астон Мартин» в сезоне-2025 продолжат Фернандо Алонсо и Ланс Стролл .

Фото: соцсети «Астон Мартин»

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