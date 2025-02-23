Андреа Кими Антонелли: «Прошлый сезон в «Ф-2» стал хорошим уроком и это поможет мне лучше адаптироваться в «Ф-1»

Антонелли оценил свой уровень готовности к «Формуле-1».

Пилот «Мерседеса », который готовится к дебютному для себя сезону в «Ф-1», уверен в том, что трудности, которые в прошлом году ему пришлось преодолеть, выступая в «Формуле-2», помогут ему в этом сезоне.

«Думаю, что прошлый сезон (в «Формуле-2») стал для меня очень хорошим уроком, потому что только преодолевая трудности и становишься сильнее, ведь ты учишься эти трудности преодолевать.

Я много всего перепробовал, чтобы выбраться из тяжелого положения и улучшить ситуацию. Так что да, я думаю, что многому научился за прошлый год, а предстоящий сезон в «Формуле-1» – это уже следующий, очень большой шаг вперед.

Вероятно, мне предстоит столкнуться со множеством трудностей, и я чувствую, что с учетом полученного опыта готов к этому лучше, чем мог бы. Так что прошлый сезон стал для меня хорошим уроком и поможет мне лучше адаптироваться в «Формуле-1», – рассказал Антонелли .

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