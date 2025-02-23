«Это просто спекуляции. Вместе с Максом хотим выиграть 5-й титул подряд». Гельмут Марко – о возможном уходе Ферстаппена

Ферстаппен не собирается уходить из «Ред Булл» – заявил Марко.

Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл » Гельмут Марко уверен, что Макс Ферстаппен не думает о смене команды и сосредоточен на цели выиграть пятый титул.

В последние месяцы в прессе стали чаще звучать заявления о том, что Ферстаппен может сменить команду, поскольку на данный момент у «Ред Булл», якобы, возникли серьезные трудности при разработке нового двигателя к сезону-2026.

«В контракте есть условия [досрочного расторжения] завязанные на достижение определенных результатов. Но давайте предположим, что у нас все-таки не будет такого отставания по мощности двигателя, которое нам приписывают. Ну а разницу в 0,2-0,3 секунды такой гонщик, как Макс Ферстаппен, всегда может отыграть за счет своего мастерства.

Все эти разговоры [о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл»] – это просто спекуляции. Мы хотим вместе с Максом выиграть пятый титул подряд и сосредоточены только на этом. Сделать то, что не удалось нам с Себастьяном Феттелем.

Роль Лиама Лоусона в предстоящем сезоне? Он должен стабильно зарабатывать очки и помогать Максу при необходимости, а не просто пытаться выступать как можно лучше», – рассказал Марко.

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