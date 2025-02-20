Шарль Леклер о Хэмилтоне: «Самый сложный вызов в моей карьере. Не думаю, что возраст сыграет в мою пользу – Льюис в отличной форме»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о сотрудничестве с семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном.
– Как вам работа с Льюисом?
– Мы провели очень мало времени вместе. Но я уже могу сказать, что для меня очень важно анализировать его работу, слушать, что он говорит инженерам, чему уделяет наибольшее внимание. Он самый успешный гонщик в истории, и, конечно, я постараюсь извлечь как можно больше уроков.
– Это сложный вызов…
– Самый сложный в моей карьере. Такой напарник – отличная мотивация. Повторюсь, я собираюсь извлечь уроки, но также и показать, на что способен сам. Не терпится начать.
– Сыграет ли возраст в вашу пользу?
– Не знаю – я не знаю, как ты ощущаешь себя в его возрасте. Но не думаю – я видел, что он в отличной форме. И он точно очень мотивирован.
Льюис Хэмилтон: «Вопрос не в восьмом титуле, а в первом с «Феррари». Не думаю, что буду готов уйти после этого»
Шарль Леклер: «У нас с Хэмилтоном очень похожи стили пилотажа, но мы одеваемся совсем по-разному»
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