«Макларен» показал ливрею-2025

Чемпионы «Формулы-1» из «Макларена» последними продемонстрировали расцветку машины-2025 на шоу F1 75.

Ранее британцы представили сам болид MCL39 на трассе в Сильверстоуне в камуфляжной ливрее.

Защищать цвета «Макларена» продолжат Ландо Норрис и Оскар Пиастри .

За ходом шоу F1 75 можно следить на странице нашего онлайна.

Впервые в истории: всеобщая презентация команд «Ф-1»! Онлайн

«Макларен» первым в «Ф-1» показал болид-2025 в камуфляжной ливрее

Фото: соцсети команды «Макларен»