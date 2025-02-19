Ландо Норрис: «Будем бороться за победу в чемпионате. После прошлого сезона у «Макларена» больше не может быть оправданий»

Норрис нацелен на борьбу за титул.

Пилот «Макларена » отметил, что с учетом прошлогодней формы команды и победы в Кубке конструкторов, у него больше не может быть оправданий и в предстоящем сезоне он должен всерьез бороться за чемпионский титул.

«Разумеется, я надеюсь, что мы будем бороться за победу в чемпионате. Ведь после прошлого сезона у нас больше не может быть оправданий. Думаю, что в этом году у нас уже не будет вещи, за которой мы сможем спрятаться.

В прошлом году мы доказали, что у нас есть все необходимое для борьбы за победу. И если мы не сможем бороться в начале сезона – значит, мы для этого недостаточно хороши.

Но у команды, разумеется, совсем другой настрой. Думаю, что мы оба (с Оскаром Пиастри), как гонщики, смогли многое доказать в прошлом году. Доказали себе и другим, что мы на многое способны. И что когда в нашем распоряжении есть машина, способная бороться за титул, мы умеем выжимать из нее максимум», – рассказал Норрис .

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