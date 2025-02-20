Льюис Хэмилтон: «У «Феррари» есть абсолютно все составляющие для победы»
Хэмилтон убежден в мощи своей новой команды.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил о том, каковы шансы добиться успеха в Маранелло.
«Есть страсть, все под одной крышей – такого у меня раньше не было. У команды есть абсолютно все составляющие для победы. Но мы также понимаем, что нужно продолжать работать, надо прибавить везде – может, не везде, но в определенных областях, и у меня нет сомнений, что мы на это способны.
Мне по-настоящему понравился каждый день, проведенный здесь. Отсюда не хочется уходить. Здесь все в наличии. Даже мой моторхоум тут, так что я и не ухожу», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
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