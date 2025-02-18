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Юки Цунода: «Я не был суперзлым или разочарованным из-за перехода Лоусона в «Ред Булл»

Цунода рассказал, как воспринял переход Лоусона в «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз» Юки Цунода сообщил, что не слишком расстроился из-за того, что экс-напарник Лиам Лоусон стал гонщиком «Ред Булл».

«Когда объявили, я на самом деле не был суперзлым или разочарованным. Может, я уже был готов в душе. В конце концов, выступаю я за «Ред Булл» или «Рейсинг Буллз», я должен делать одни и те же вещи. Это классные проекты.

В «Ред Булл» у тебя Макс [Ферстаппен] в напарниках, это непростая ситуация, но в то же время можно проявить себя на другом уровне. В «Рейсинг Буллз» ты скорее лидер, наверное – мне нужно больше развиваться в этом плане.

Я просто продолжу заниматься тем, чем занимаюсь. Я понимаю, почему выбрали Лиама. Что есть, то есть. Это не в моей власти», – заявил японец перед шоу F1 75.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoРед Булл
logoЮки Цунода
logoЛиам Лоусон
logoМакс Ферстаппен
logoРейсинг Буллз
logoФормула-1
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