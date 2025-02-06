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Джек Дуэн: «Хочется закрепиться в «Ф-1» на будущее»

Дуэн рассчитывает остаться в «Ф-1» надолго.

Новичок «Альпин» Джек Дуэн высказался перед стартом первого полноценного сезона в «Формуле-1» на фоне слухов.

Считается, что по ходу 2025 года австралийца может заменить резервист Франко Колапинто.

«Я очень мотивирован. Откровенно говоря, я просто хочу выбраться на трассу и поработать руками и ногами как можно лучше.

Для меня это невероятно особенный момент, я в восторге. Я следил за этими ребятами с тех пор, как был маленьким мальчиком, особенно за Льюисом [Хэмилтоном]. Стать одним из 20 гонщиков на решетке – нечто поистине особенное, и мне просто хочется закрепиться здесь на будущее», – сообщил Джек в эфире Sky Sports.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoДжек Дуэн
logoФранко Колапинто
logoАльпин
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