Оливер Бермэн: «Я настроен выступать в «Ф-1» очень долго, мечта – подиум с «Хаасом»

Бермэн сообщил, что пришел в «Ф-1» надолго и нацелен на призовые места.

Новый гонщик «Хааса » Оливер Бермэн поделился мыслями перед началом первого полноценного сезона в «Формуле-1».

В 2024 году британец провел одну гонку за «Феррари » и две – за «Хаас».

«Я оказался под давлением: старт карьеры в «Формуле-1» в составе «Феррари», все за тобой наблюдают. Это сильно осложнило жизнь. Совсем другой уровень давления. Меня бросили в омут.

Такие шансы просто не выпадают. Вероятность того, что резервного пилота позовут, очень мала. Я знал, что для меня это возможность, единственный шанс проявить себя. Я это сделал.

[Перед Гран-при за «Хаас»] было чуть больше времени подготовиться, особенно перед первой гонкой. У меня была неделя, чтобы подготовиться на базе, на симуляторе, а также с психологической точки зрения. Перед гонкой я меньше нервничал и чувствовал себя более опытным.

Когда я проводил те две гонки за «Хаас», то уже знал, что буду выступать за команду в нынешнем году. Это была отличная возможность попрактиковаться и со всеми познакомиться.

Я жил вдали от семьи с 15 лет. Я многим пожертвовал, чтобы быть здесь прямо сейчас. Звонок, когда мне сообщили, что я буду основным пилотом «Формулы-1», стоил всего этого. Это был очень эмоциональный момент, момент гордости, который я смог разделить со своей семьей.

Надеюсь, я стану сильнее, буду чувствовать себя увереннее. Тяжело определиться с ожиданиями, потому что мы не имеем представления, какой окажется наша скорость в гонках. Моя мечта – заехать на подиум с «Хаасом». Надеюсь, болид позволит это сделать, и я буду выступать на достаточно высоком уровне, чтобы забираться на хорошие позиции с командой.

Я настроен выступать в «Ф-1» очень долго и не хочу никуда уходить в данный момент. После очень долгой карьеры в «Ф-1» я бы хотел заняться чем-то еще», – сказал Бермэн.

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