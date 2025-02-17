Лиам Лоусон: Меня ждет очень трудный старт сезона – на некоторых трассах я никогда не выступал»
Пилот «Ред Булл», для которого предстоящий сезон будет первым полноценным дебютным чемпионатом, признал, что в первой половине года у него могут возникнуть определенные трудности. Поскольку Лоусона ждут гонки на трассах, на которых раньше он никогда не выступал.
«С нетерпением жду гонку в Мельбурне и вообще начало сезона. Будет много гонок на классных трассах, на которых мне еще не доводилось выступать, и которые, как я думаю, мне понравятся. Вроде трассы в Мельбурне. Трасса в Китае тоже выглядит классно, еще мне всегда хотелось выступить на трассе Гран-при Канады.
При этом я также полагаю, что меня ждет очень трудный старт сезона. Ведь мне предстоит выступать сразу на нескольких трассах, на которых раньше я вообще никогда не гонялся. Так что это будет тяжело.
Я ведь только закончил прошлый сезон, у меня на счету еще нет полноценного сезона в «Формуле-1». Так что самой трудной частью будет старт сезона. Но в то же время я с нетерпением этого жду», – рассказал Лоусон.
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