«Ред Булл» показал комбинезоны на сезон-2025
«Ред Булл» продемонстрировал гоночную форму пилотов в 2025 году.
За австрийскую команду продолжит выступать чемпион Макс Ферстаппен, к которому присоединился Лиам Лоусон, заменивший Серхио Переса.
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Фото: «Ред Булл»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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