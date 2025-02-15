  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джеймс Воулз: «Колапинто вернется в «Уильямс» после нескольких лет в «Альпин»
0

Джеймс Воулз: «Колапинто вернется в «Уильямс» после нескольких лет в «Альпин»

В «Уильямсе» убеждены, что Колапинто вернется.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз сообщил, что Франко Колапинто будет выступать за британскую команду в будущем.

Аргентинский пилот провел за «Уильямс» вторую половину сезона-2024. В начале 2025 года Франко стал резервным гонщиком «Альпин». Считается, что у Колапинто высокие шансы заменить Джека Дуэна по ходу сезона-2025.

«Важная деталь, главный момент заключается в том, что он будет пилотом «Альпин» несколько лет. В конечном счете выбор [«Альпин»], что делать с ним, а после этого он вернется в «Уильямс».

Есть период времени, когда, надеюсь, он будет гоняться за «Альпин», и в этом причина – я очень хочу, чтобы он выступал в 2025 или 2026 годах, и для него это лучший шанс вне нашей команды.

Не хочу говорить плохо о Джеке – надеюсь, Джек добьется успеха, но все-таки Франко – мой гонщик, и я хочу, чтобы он вернулся в болид после периода времени, и он вернется в «Уильямс».

Данный период времени не высечен в камне, и я не могу посмотреть вам в глаза и рассказать о нем, однако я могу заявить, что он вернется в «Уильямс» в какой-то момент», – произнес менеджер.

Джеймс Воулз: «Если Дуэн не сможет продемонстрировать необходимый уровень, то Колапинто будет готов»

Джек Дуэн: «Хочется закрепиться в «Ф-1» на будущее»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoАльпин
logoУильямс
logoДжеймс Воулз
logoФранко Колапинто
logoДжек Дуэн
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Энтони Дэвидсон: «Напарники пока не бросали вызов Ферстаппену – кто мог подумать, что Риккардо придется уйти»
132 минуты назад
Том Коронель: «Я всегда за молодежь. Что Хюлькенберг делает в «Ф-1»?»
8сегодня, 15:20
«Рейсинг Буллз» показали комбинезоны с добавлением зеленого
4сегодня, 14:00Фото
Карлос Сайнс: «Болид «Уильямса»-2024 чуть лучше, чем я ожидал, нет огромного отставания»
3сегодня, 13:38
Ландо Норрис: «Любой, кто сомневается в Хэмилтоне, глуп»
8сегодня, 12:48
«Альпин» представила комбинезоны на сезон-2025
5сегодня, 11:36Фото
Ландо Норрис: «Надеюсь, фанаты заработают много денег на мне»
5сегодня, 10:56
Оскар Пиастри: «Я способен стать чемпионом «Ф-1» в 2025 году»
16сегодня, 10:02
Ферстаппен – первый пилот в истории, лидирующий в «Ф-1» 1000 дней подряд
44сегодня, 09:23
Джордж Расселл о конфликте с Ферстаппеном: «Надо давать отпор таким людям. Выходки на трассе и разговоры вне ее были неприемлемыми»
18сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Рекомендуем