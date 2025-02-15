Джеймс Воулз: «Колапинто вернется в «Уильямс» после нескольких лет в «Альпин»

В «Уильямсе» убеждены, что Колапинто вернется.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз сообщил, что Франко Колапинто будет выступать за британскую команду в будущем.

Аргентинский пилот провел за «Уильямс» вторую половину сезона-2024. В начале 2025 года Франко стал резервным гонщиком «Альпин». Считается, что у Колапинто высокие шансы заменить Джека Дуэна по ходу сезона-2025.

«Важная деталь, главный момент заключается в том, что он будет пилотом «Альпин » несколько лет. В конечном счете выбор [«Альпин»], что делать с ним, а после этого он вернется в «Уильямс».

Есть период времени, когда, надеюсь, он будет гоняться за «Альпин», и в этом причина – я очень хочу, чтобы он выступал в 2025 или 2026 годах, и для него это лучший шанс вне нашей команды.

Не хочу говорить плохо о Джеке – надеюсь, Джек добьется успеха, но все-таки Франко – мой гонщик, и я хочу, чтобы он вернулся в болид после периода времени, и он вернется в «Уильямс».

Данный период времени не высечен в камне, и я не могу посмотреть вам в глаза и рассказать о нем, однако я могу заявить, что он вернется в «Уильямс» в какой-то момент», – произнес менеджер.

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