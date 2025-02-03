Джеймс Воулз: «Если Дуэн не сможет продемонстрировать необходимый уровень, то Колапинто будет готов»
Руководитель «Уильямса» рассказал, что команда решила отпустить аргентинца, чтобы повысить его шансы заполучить место основного пилота в «Формуле-1».
При этом Воулз не стал оценивать шансы того, что Колапинто может заменить Джека Дуэна в «Альпин» уже по ходу нынешнего сезона.
«Возможны оба варианта, я думаю. Джеку нужно дать время, чтобы проявить себя. Тут все довольно просто – я думаю, что каждый гонщик должен получить возможность показать, на что он способен.
Если – и это большое если, – Дуэн не сможет продемонстрировать необходимый уровень, то Франко Колапинто будет готов. Вот что я имел в виду, говоря о шансах Франко.
Посмотрите на положение команд. «Альпин» – это действительно лучшая возможность для Франко получить место на старте. А моя работа как раз и заключается в том, чтобы максимально увеличить шансы своих пилотов.
У нас в «Уильямсе» на ближайшие два года уже сформирован отличный состав пилотов, так что в «Уильямсе» он эту возможность не получил бы. Да и в целом у большинства команд «Ф-1» составы пилотов сформированы на долгосрочную перспективу. Так что «Альпин» – это его лучший шанс», – рассказал Воулз.
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