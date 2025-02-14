Андреа Стелла о переработке конструкции болида «Макларена»: «В основном сделали это ради повышения аэродинамической эффективности»

Стелла объяснил решение «Макларена» переработать конструкцию болида.

Руководитель «Макларена » отметил, что команда пошла на значительные изменения в конструкции новой машины, поскольку ожидает серьезного прогресса со стороны конкурентов.

«Все те решения, которые мы постарались реализовать в конструкции нового болида, являются инновационными. С новой машиной мы постарались поднять планку во многих областях, в том числе в вопросе фундаментальной компоновки болида.

При этом мы старались действовать аккуратно и все анализировали, потому что MCL38 уже был достаточно конкурентоспособным болидом. Поэтому мы должны были все продумать и сознательно принять решение о том, насколько сильно мы хотим внедрять эти инновации уже в новую машину.

И да, в итоге мы выбрали достаточно сложный подход, если говорить о количестве инновационных решений, реализованных в новой машине.

В основном мы сделали это ради повышения аэродинамической эффективности болида. Но в то же время мы хотели добиться некоторых улучшений и в плане взаимодействия с шинами – и найти способ улучшить темп на длинной дистанции.

Мы так же прекрасно понимали, что несмотря на успех прошлого сезона, с учетом минимальных отрывов мы должны действовать агрессивно и постараться выжать из болида максимум производительности.

Отрывы были столь невелики, что с учетом того, как свои машины будут развивать и улучшать конкуренты, мы бы вполне могли растерять все свое преимущество, если бы сами не постарались как можно быстрее реализовать планы по дальнейшему развитию машины», – рассказал Стелла .

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