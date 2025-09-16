0

Дочь Брюса Макларена: «Отец был бы невероятно горд Заком Брауном»

Аманда Макларен считает, что Браун сохраняет наследие основателя команды.

Дочь Брюса Макларена высказалась об исполнительном директоре «Макларена» Заке Брауне и успехах уокингцев.

«[Отец] был бы невероятно горд Заком и всеми в «Макларене» за их стойкость в трудные времена и за то, что они являются чемпионами в зачете конструкторов», – заявила Аманда Макларен, занимающая в компании почетную должность амбассадора бренда в сфере автоспорта и автомобильной индустрии.

Макларен убеждена, что ее отец не был бы против появления титульного спонсора с 2026 года – Mastercard:

«Зак совершил выдающиеся изменения, и это привело к успеху, который мы видим сейчас.

Я уверена, что мой отец был бы счастлив наблюдать за успехами, которыми мы гордимся теперь. Его ценности командной работы и сотрудничества очевидны в сегодняшнем коллективе. На стенах базы есть фото моего отца и его знаменитые цитаты, его там любят и уважают».

Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Reddit
