Дочь Брюса Макларена: «Отец был бы невероятно горд Заком Брауном»

Дочь Брюса Макларена высказалась об исполнительном директоре «Макларена» Заке Брауне и успехах уокингцев.

«[Отец] был бы невероятно горд Заком и всеми в «Макларене» за их стойкость в трудные времена и за то, что они являются чемпионами в зачете конструкторов», – заявила Аманда Макларен, занимающая в компании почетную должность амбассадора бренда в сфере автоспорта и автомобильной индустрии.

Макларен убеждена, что ее отец не был бы против появления титульного спонсора с 2026 года – Mastercard:

«Зак совершил выдающиеся изменения, и это привело к успеху, который мы видим сейчас.

Я уверена, что мой отец был бы счастлив наблюдать за успехами, которыми мы гордимся теперь. Его ценности командной работы и сотрудничества очевидны в сегодняшнем коллективе. На стенах базы есть фото моего отца и его знаменитые цитаты, его там любят и уважают».

