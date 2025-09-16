Журналист Бенсон: «Антонелли ничего не грозит сейчас – он будет в «Мерседесе» в 2026-м»

Бенсон убежден, что Антонелли не грозит немедленный разрыв с «Мерседесом».

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон прокомментировал критику со стороны исполнительного советника «Мерседеса» Тото Вольфф в адрес новичка «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли .

«Вольфф использовал слово «разочаровывающее» четырежды за один ответ, рассуждая о выступлении Антонелли в Монце, и это, безусловно, важно – даже если он заявил, что это «не влияет на поддержку и уверенность в его будущем с моей стороны – я считаю, что он станет очень, очень, очень хорошим пилотом».

19-летний гонщик хорошо начал сезон. Но новая задняя подвеска «Мерседеса» сделала машину более нервной и повлияла на его уверенность. Он так и не обрел прежнюю форму с тех пор, как команда вернулась к прежней конструкции в Венгрии . Но важно упомянуть, что после Канады Расселл лишь однажды попал на подиум.

Антонелли ничего не грозит сейчас – он будет в «Мерседесе» в следующем году. Но, безусловно, ему нужно успокоиться и снова обрести уверенность шаг за шагом», – написал эксперт.

Тото Вольфф: «Антонелли нужен чистый уик-энд, чтобы не тащить за собой груз ошибок»

Тото Вольфф: «Не боюсь состава из двух лучших пилотов. У «Мерседеса» уже были Росберг и Хэмилтон»