  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Журналист Бенсон: «Антонелли ничего не грозит сейчас – он будет в «Мерседесе» в 2026-м»
0

Журналист Бенсон: «Антонелли ничего не грозит сейчас – он будет в «Мерседесе» в 2026-м»

Бенсон убежден, что Антонелли не грозит немедленный разрыв с «Мерседесом».

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон прокомментировал критику со стороны исполнительного советника «Мерседеса» Тото Вольфф в адрес новичка «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли.

«Вольфф использовал слово «разочаровывающее» четырежды за один ответ, рассуждая о выступлении Антонелли в Монце, и это, безусловно, важно – даже если он заявил, что это «не влияет на поддержку и уверенность в его будущем с моей стороны – я считаю, что он станет очень, очень, очень хорошим пилотом».

19-летний гонщик хорошо начал сезон. Но новая задняя подвеска «Мерседеса» сделала машину более нервной и повлияла на его уверенность. Он так и не обрел прежнюю форму с тех пор, как команда вернулась к прежней конструкции в Венгрии. Но важно упомянуть, что после Канады Расселл лишь однажды попал на подиум.

Антонелли ничего не грозит сейчас – он будет в «Мерседесе» в следующем году. Но, безусловно, ему нужно успокоиться и снова обрести уверенность шаг за шагом», – написал эксперт.

Тото Вольфф: «Антонелли нужен чистый уик-энд, чтобы не тащить за собой груз ошибок»

Тото Вольфф: «Не боюсь состава из двух лучших пилотов. У «Мерседеса» уже были Росберг и Хэмилтон»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoФормула-1
Гран-при Канады
logoДжордж Расселл
Гран-при Венгрии
Эндрю Бенсон
Гран-при Италии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Юниор «Ред Булл» Цолов перейдет в «Ф-2» в 2026-м
23 минуты назад
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
1сегодня, 15:15
Новая команда «Формулы E» «Ситроен» подписала двукратного чемпиона Верня и вице-чемпиона Кэссиди
сегодня, 14:41
Нико Росберг: «Макларену» повезло, что Пиастри и Норрис – не настоящие убийцы»
сегодня, 14:21
Ральф Шумахер предложил «Мерседесу» подписать Сайнса: «Карлос доступен в любой момент, он первый, кто приходит на ум»
7сегодня, 13:53
Дочь Брюса Макларена: «Если бы больше спортсменов вели себя, как Норрис и Пиастри, было бы здорово»
сегодня, 13:05
Ральф Шумахер: «Ферстаппен мог сражаться за титул в «Рейсинг Буллз» – в теории»
4сегодня, 12:26
«Ф-1» обсуждает реверсивные решетки и проведение до 12 спринтов в 2027-м (GPblog)
8сегодня, 11:02
Аджара считают лучшим новичком «Ф-1»-2025 53 процента пользователей Спортса’’, Бортолето – 32
6сегодня, 10:37
Гран-при Канады-2026 стартует позже обычного, чтобы избежать пересечений с «Инди-500»
сегодня, 10:18
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото