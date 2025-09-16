  • Спортс
  • Джолион Палмер: «Почему Антонелли должен сразу выступать лучше? Ферстаппен начинал в паре с новичком Сайнсом, а не с пиковым Феттелем»
Джолион Палмер: «Почему Антонелли должен сразу выступать лучше? Ферстаппен начинал в паре с новичком Сайнсом, а не с пиковым Феттелем»

Палмер призвал не переоценивать проблемы Антонелли.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер оценил выступления новичка «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и провел параллели со звездой «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Почему мы считаем, что 18-летний новичок обязательно должен сразу выступать лучше? Из-за шумихи.

Пример Ферстаппена? Макс Ферстаппен начинал в паре с таким же новичком Карлосом Сайнсом. Посадите Кими к дебютанту Изаку Аджару, и борьба будет куда более плотной, чем вы думаете. Мы бы рассуждали: «Вот это да, 18-летний пилот показывает потрясающие результаты».

Если бы Макса посадили к пиковому Себастьяну Феттелю в 2015-м, пожалуй, все сложилось бы не так здорово для Макса.

Джордж Расселл проводит чемпионский сезон без лучшей машины, стабильность его результатов поражает. У меня ощущение, что в «Макларене» он пилотировал бы на равных с Ландо [Норрисом] и Оскаром [Пиастри] – как минимум. Вот какой ориентир у Кими.

Я считаю, что он талантлив. Я все еще думаю, что он хороший гонщик. Но, пожалуй, ему нужно снова провести стабильный уик-энд и просто начать с тобой, чтобы стать стабильным пилотом», – порассуждал Джолион в подкасте F1 Nation.

Аджара считают лучшим новичком «Ф-1»-2025 53 процента пользователей Спортса’’, Бортолето – 32

Макс Ферстаппен: «Вижу себя в Антонелли, знаю, насколько он талантлив»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
