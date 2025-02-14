Энтони Дэвидсон: «Дуэну нужно сразу стремиться укрепить свое положение в команде и стать незаменимым»

Дэвидсон оценил положение Дуэна в «Альпин».

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон признал, что Джеку Дуэну придется очень сильно постараться, чтобы сохранить свое место в команде.

Считается, что Флавио Бриаторе отдает предпочтение Франко Колапинто, который был подписан из «Уильямса», и постарается сделать аргентинца основным пилотом «Альпин », заменив им Дуэна, при первом удобном случае.

«Джек Дуэн терпеливо ждал свой шанс получить место в «Альпин» еще со времен выступлений в «Формуле-2». И в итоге он получил свой шанс – уже успев провести за «Альпин» прошлогодний Гран-при Абу-Даби в рамках подготовки к новому сезону.

Однако вскоре после подписания Дуэна на роль основного пилота, на сцене появился Франко Колапинто . В результате на плечи Дуэна лег колоссальный груз ответственности еще до первой гонки сезона.

Очевидно, что для Джека ситуация далека от идеальной. И времени на то, чтобы спокойно и расслабленно войти в сезон у него точно не будет. Дуэну нужно сразу стремиться укрепить свое положение в команде и стать незаменимым», – рассказал Дэвидсон.

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