Энтони Дэвидсон: «Дуэну нужно сразу стремиться укрепить свое положение в команде и стать незаменимым»
Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон признал, что Джеку Дуэну придется очень сильно постараться, чтобы сохранить свое место в команде.
Считается, что Флавио Бриаторе отдает предпочтение Франко Колапинто, который был подписан из «Уильямса», и постарается сделать аргентинца основным пилотом «Альпин», заменив им Дуэна, при первом удобном случае.
«Джек Дуэн терпеливо ждал свой шанс получить место в «Альпин» еще со времен выступлений в «Формуле-2». И в итоге он получил свой шанс – уже успев провести за «Альпин» прошлогодний Гран-при Абу-Даби в рамках подготовки к новому сезону.
Однако вскоре после подписания Дуэна на роль основного пилота, на сцене появился Франко Колапинто. В результате на плечи Дуэна лег колоссальный груз ответственности еще до первой гонки сезона.
Очевидно, что для Джека ситуация далека от идеальной. И времени на то, чтобы спокойно и расслабленно войти в сезон у него точно не будет. Дуэну нужно сразу стремиться укрепить свое положение в команде и стать незаменимым», – рассказал Дэвидсон.
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