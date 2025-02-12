Алексей Попов: «Альпин» даст Дуэну несколько гонок, но на фоне Гасли ему будет тяжело»
Комментатор Алексей Попов высказался о том, насколько велика вероятность замены в составе пилотов «Альпин» по ходу сезона.
Недавно в «Альпин» проводили шинные тесты с «Пирелли», в рамках которых, по информации некоторых изданий, напрямую сравнивали времена Джека Дуэна и Франко Колапинто.
Считается, что аргентинец, который был приглашен в «Альпин» из «Уильямса» уже по окончании сезона, может заменить Джека Дуэна прямо по ходу чемпионата 2025 года. В том случае, если австралиец не сможет продемонстрировать достаточно конкурентоспособный темп относительно своего более опытного напарника Пьера Гасли.
«Как говорят, в «Альпин» проводили уже чуть ли не сравнительные тесты Колапинто и Дуэна. И тот и другой выезжали на трассу. Бриаторе у себя в соцсетях постоянно выкладывал фото именно с Колапинто – и многие уже говорит, что песенка Дуэна спета.
Но я хочу сказать – давайте не спешить, все-таки. И подождем хотя бы несколько гонок. Потому что эти несколько гонок ему точно дадут – перед Мельбурном австралийца никто не высадит, это понятно.
Ну а дальше – как поедет. Но фоне Гасли ему, конечно, будет тяжело, но тем не менее. Посмотрим», – рассказал Попов.
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