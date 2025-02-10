ФИА утвердила структуру работы гоночного директора «Ф-1» в 2025 году

Пост заместителя гоночного директора «Формулы-1» займет женщина.

В конце прошлого года Нильс Виттих покинул должность гоночного директора «Формулы-1» – позже в интервью он заявил, что был уволен. Последние Гран-при прошлого сезона на должности гоночного директора вместо Виттиха отработал Руй Маркеш, выполнявший аналогичные обязанности в «Формуле-2» и «Формуле-3».

Теперь же, как стало известно The Race, Маркеш был утвержден на должности нового гоночного директора «Формулы-1» и отработает предстоящий сезон.

При этом его официальным заместителем будет спортивный директор «Формулы-1» от ФИА Клэр Даббельман.

Клэр Даббельман начала работать в ФИА с 2017 года. Ее последней должностью была позиция менеджера чемпионата мира под эгидой ФИА – на которой она курировала работу в общей сложности 26 гоночных серий, в том числе «Формулы-2» и «Формулы-3». Где также помогала в работе, будучи заместителем гоночного директора.

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