Экс-пилот «Ф-1» ван Леннеп: «Расселл – величайший плут всех времен, но ему надерут задницу»

Нидерландский эксперт жестко высказался о поведении Расселла.

Бывший гонщик «Формулы-1» и двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» Гейс ван Леннеп порассуждал о скандале между пилотом «Мерседеса » Джорджем Расселлом и Максом Ферстаппеном из «Ред Булл ».

Коллеги поссорились в конце сезона-2024 после того, как британец, по версии Ферстаппена, выпросил для соперника штраф.

«Мат в «Ф-1»? Сложная проблема. Если бы решение было за мной, пусть говорят что угодно, только нельзя поливать друг друга.

Посмотрите на Расселла. Ты думаешь: «Что за приятный безбородый парень, аккуратный парень». Между тем у всех за спиной он оказывается величайшим плутом всех времен.

За такое надо давать огромную желтую карточку. Он так хорошо себя ведет и считает, что все делает правильно, а Макс Ферстаппен – нет. Таким парнем надо заняться в какой-то момент. Но ему надерут задницу, знаете. «Формула-1 » в нынешнем году – это будет нечто», – заявил эксперт в эфире Ziggo Sport.

Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?

Ферстаппена и Расселла после скандальной ссоры с угрозами мирили всей «Ф-1». Вышло?