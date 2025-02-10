Президент ФИА: «Херберт – очень хороший стюард, но нельзя быть журналистом, а затем судьей»

В ФИА объяснили разрыв со стюардом Хербертом.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем прокомментировал новость о том, что бывший гонщик «Формулы-1» Джонни Херберт прекратил работу судьей.

«Джонни – очень хороший стюард, но был конфликт интересов, и он об этом знает. Нельзя быть журналистом в большой компании, выражать свою точку зрения, а затем играть роль стюарда, то есть судьи. Ты говоришь, мол, «для меня лучший расклад, если победит тот или иной пилот».

А если этот пилот сражается с другим гонщиком за первое или второе место, как ты будешь принимать решение? Что ж, его уход… Он все понял и поблагодарил ФИА [за возможность], а мы поблагодарили его за работу», – отметил глава Федерации.

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