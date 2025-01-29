Херберт не будет стюардом ФИА в «Формуле-1» в сезоне-2025
ФИА сделала официальное заявление, в котором сообщила, что Джонни Херберт не будет работать стюардом на Гран-при в предстоящем сезоне.
Именно Херберт был одним из стюардов, кто принял решение оштрафовать Макса Ферстаппена за нецензурную лексику на пресс-конференции.
«С сожалением сообщаем, что Джонни Херберт больше не будет работать стюардом ФИА в «Формуле-1». Джонни пользуется всеобщим уважением и привносил в работу свой бесценный опыт и знания.
Однако, после обсуждения данного вопроса было принято обоюдное решение, что Джонни не может совмещать работу стюардом ФИА с работой в качестве обозревателя и эксперта по «Формуле-1» в СМИ. Мы благодарим его за службу и желаем ему успехов в дальнейших начинаниях», – говорится в заявлении ФИА.
Джонни Херберт: «Следующий сезон – лучший шанс «Макларена» и Норриса выиграть чемпионский титул»
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