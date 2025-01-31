Кристиан Хорнер об уходе Херберта из коллегии стюардов: «Правильное решение – нельзя, чтобы стюард ФИА параллельно работал в СМИ»

Хорнер высказался об уходе Херберта из состава стюардов ФИА.

Руководитель «Ред Булл » считает, что в ФИА приняли верное решение, прекратив сотрудничество с Хербертом, и при этом отметил, что данное решение не имеет никакого отношения к небольшому конфликту между Хербертом и Максом Ферстаппеном в прошлом году.

«Во-первых, это не имеет вообще никакого отношения к Максу. Хотя решение было принято абсолютно верное – нельзя, чтобы стюард ФИА параллельно работал в СМИ. Такого нет ни в АПЛ, ни в любом другом профессиональном спортивном соревновании. Это совершенно неуместно. Можно быть либо на стороне судейского корпуса, либо на стороне СМИ. Нельзя одновременно находиться в обоих лагерях», – рассказал Хорнер .

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