Роб Смедли: «Алонсо как Шумахер: Михаэль казался надменным, бездушным и ужасным человеком, но на самом деле был замечательным»
Бывший инженер «Феррари», «Уильямса» и «Джордана» Роб Смедли сообщил, что видит общие черты у лидера «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.
«То, что видно со стороны, не соответствует тому, что внутри. У Фернандо очень закрытый характер. То, что видите вы, и то, что на самом деле проявляется внутри команды – разные вещи. Фернандо – боец, настоящий актив для команды. Он хочет побеждать всегда, любой ценой. Такого человека хочешь видеть на своей стороне», – заявил Смедли в эфире Dazn.
Британец прокомментировал критику «Астон Мартин» со стороны Алонсо:
«Как и с Михаэлем, иногда все выходит из-под контроля, однако подобное случается со всеми.
Фернандо как Михаэль: со стороны Михаэль казался надменным, бездушным и ужасным человеком, но на самом деле он был замечательным. Он был очень щедрым, скромным. У него были сомнения в себе – это сделало его таким великим. Он знал, что не мог бы добиться этого без команды, поэтому вел себя великодушно».
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