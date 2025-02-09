«Заубер» продаст демонстрационный болид 2025 года на аукционе
«Заубер» продаст болид с презентации 2025 года.
Данный болид будет использоваться для показа новой ливреи во время шоу в Лондоне, в котором будут участвовать все команды «Формулы-1».
Отмечается, что выставочная версия болида внешне не будет отличаться от машины, которую «Заубер» будет использовать в сезоне-2025.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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