Президент ФИА: «Если гонщики используют мат, дети не захотят следить за «Ф-1», родители будут их ограждать»

В ФИА объяснили позицию по брани «Ф-1».

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем прокомментировал ужесточение наказаний за мат в «Формуле-1». Теперь за многократные дисциплинарные нарушения пилотам грозит отстранение на месяц.

«Есть множество вещей, над которыми мы будем работать вместе с нашим промоутером. Мы все еще являемся владельцами чемпионата.

[Гонщики –] наши амбассадоры, они обязаны посылать четкие сигналы, избегать такого поведения и служить примером. Мы не можем позволить им использовать матные слова, поскольку они должны уважать ФИА.

У меня был такой опыт, я тоже хотел преуспеть, но очень важна дисциплина. Мы здесь не для того, чтобы кого-то наказывать. Мы хотим продвигать хороший спорт и служить примером. Если спортсмены используют матные слова, дети не захотят следить за таким спортом, а родители будут их ограждать, поэтому подобного необходимо избегать. Если они хотят употреблять такие слова, ладно, это их дело, но пусть не используют платформу ФИА», – произнес бен Сулайем.

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